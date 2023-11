Историческо: Жена оглави Военноморския флот на САЩ

С енатът на САЩ утвърди адмирал Лиза Франчети за началник на военноморските операции, първата жена в историята на САЩ, която заема тази длъжност.

Както пише Defense Express, Франчети става и първата жена в Обединения началник-щаб.

През последните месеци тя беше изпълняващ длъжността командир на ВМС, като същевременно запази позицията си на заместник-началник.

BREAKING NEWS: The Senate has just confirmed Admiral Lisa Franchetti as Chief of Naval Operations.



She’s from Rochester, a graduate of Pittsford Mendon High School.



She’s now the first woman ever to lead the United States Navy.



New York is so proud of Admiral Franchetti. pic.twitter.com/F53RHZz0jJ