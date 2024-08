"Искам светът да бъде добър към Джеймс": Колин Фарел разказа за болестта на сина си

Д омът на Колин Фарел е изпълнен със суета и шум, които са далеч от зоната на комфорт на актьора

Докато екипите на фотографите и видеооператорите обикалят къщата в Лос Анджелис, 48-годишният Фарел следи за 20-годишния си син Джеймс, който има синдрома на Анжелман - рядко неврогенетично заболяване.

Джеймс, който не говори, седи в задния двор и играе с грижещия се за него човек. Той установява визуален контакт със стояща наблизо журналистка и веднага хвърля миниатюрната баскетболна топка в нейна посока, за да я включи в играта си.

