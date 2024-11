„Имайте прекрасен живот!“: 24-годишна TikTok звезда обяви смъртта си във видео

З везда от TikTok обяви смъртта си от рак в прочувствено предварително записано видео.

24-годишната Бела Брадфорд каза последно сбогом за своите последователи в социалната мрежа, след като месеци наред споделяше подробности за живота си като млада жена, живееща с рядка форма на заболяването.

„Наистина ми е тъжно, че правя този видеоклип“, каза тя. „Както всички знаем, аз имам рак в терминален стадий и за съжаление животът ми към този момент е приключил и аз умрях.“

Видеоклипът беше последен пост от типа „Приготви се с мен“, често използван от инфлуенсърите за споделяне на съдържание за мода и красота.

Белла добави: „Благодаря ви, че ме последвахте в това забавно пътуване. Надявам се, че ще погледнете назад към всичките ми видеоклипове и ще намерите малко радост в деня си“.

Видеоклипът, споделен по-рано този месец, е гледан от повече от 4,7 млн. зрители.

В надписа, публикуван към клипа, Бела написа: „Благодаря ви за цялата ви любов и подкрепа през последните етапи от живота ми, толкова съм ви благодарна. Заснемането на тези видеоклипове наистина ми донесе усещане за цел в последните няколко месеца и също така ме свърза с много добра общност от хора.

„Пожелавам на всички вас красив живот и моля, не забравяйте да изживявате всеки ден с такова значение, каквото има и следващият. Каква привилегия е да остаряваш.“

Тя завърши, като написа: „Благодаря ви, че ми позволихте да бъда себе си в тази платформа, наистина се чувствах развълнувана всеки ден да се свързваме заради споделената ни любов към живота и модата.“

