Хаос заради снега в Австрия, Франция продължава да има проблеми

С няг и дъжд предизвикаха хаос в някои части на Южна и Западна Австрия. В три общини на Каринтия в неделя вечерта беше издадено предупреждение за опасно време. Подобно има и за четири общини в района на Залцбург, заради наводнения и кални свлачища.

Няколко реки в Каринтия са излезли от коритата си, което е накарало властите да евакуират 15 къщи в Оберфелах. Жителите им са отведени в щаба на пожарната, а след това са настанени на подходящи места.

Населението в община Берг е получило заповед да не напуска домовете си заради опасност от наводнение и да изчака пристигането на спасителните екипи. Всички жители на село Флатбах също получиха предупреждение да бъдат много внимателни заради опасност от кални свлачища и лавини.

Forest is extremely flooded due to heavy rain plus snow melt. 4 foot of water in our cellar which we are pumping out! Not much fun. pic.twitter.com/zKElhUk3oW