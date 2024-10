Хаос в небето: Заплахи за бомби в индийски авиокомпании

П овече от 70 фалшиви бомбени заплахи са били отправени към полети на множество индийски авиокомпании тази седмица, съобщават индийски медии, което е предизвикало страх сред пътниците и глобални закъснения.

Всички полети са се приземили благополучно, но в резултат на поредицата от заплахи самолетите са били пренасочени към Канада и Германия, а изтребители са били задействани, за да ескортират самолетите в небето над Великобритания и Сингапур.

Индийското правителство и органите за гражданска авиация предупредиха, че ще бъдат предприети „много строги действия“.

Органите на гражданската авиация в Ню Делхи не съобщават колко заплахи са получени през изминалата седмица, но „Таймс ъф Индия“ и телевизионният канал News18 съобщават за над 70 фалшиви съобщения, насочени към вътрешни и международни полети от 13 октомври насам.

Само в събота бяха отправени поне 30 фалшиви заплахи.

Глобалното въздействие на закъсненията и отклоненията се отрази тежко на разписанията и разходите на авиокомпаниите.

В Индия е арестувано поне едно лице - непълнолетно, но заплахите продължават.

„Всички други лица, отговорни за смущенията, ще бъдат идентифицирани и надлежно преследвани“, заяви индийският министър на авиацията Рам Мохан Найду след ареста в сряда.

В репортаж на The Indian Express се казва, че анонимен акаунт в X, бившия Twitter, е бил спрян, след като е публикувал бомбени заплахи за поне 40 полета в петък и събота.

Това включвало както индийски, така и международни авиокомпании, включително от Съединените щати и Нова Зеландия.

„На борда на самолетите има поставени бомби... Никой няма да се измъкне жив. Побързайте и евакуирайте самолета“, гласят идентичните съобщения от спрения акаунт, съобщава вестникът.

In the last few days, more than 20 flights of various Indian airlines received bomb threats. For more on the actions taken by the Indian government and its impact, follow India Today Magazine.#security #hoax #threats #bomb #airline #bombscare #crackdown #IndiaTodayMagazine pic.twitter.com/KzVP43cQ8b