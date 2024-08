"Господи, накарай ги да умрат от ужасна смърт": Мрачните молби, издълбани в затвор от римската епоха

А рхеолог в Коринт, Гърция, е идентифицирал останките от римски затвор - един от малкото идентифицирани затвори от римския свят.

Историческите данни сочат, че "затвори трябва да са съществували в почти всеки римски град, поне в тези, които са имали форум", пише Матю Ларсен, археолог и доцент по Нов завет в университета в Копенхаген, в списание Hesperia.

"И все пак археологическите останки от затвори се оказаха изключително трудни за идентифициране. Съществуват оскъдни доказателства за това как би изглеждал един римски затвор или къде би бил разположен", казва той.

'Lord, make them die an awful death': Prisoner's dark pleas found etched into Roman-era prison | Live Science - https://t.co/io22Ak48kn