Google осъществява най-голямата си покупка досега със сделка за $32 милиарда

Google обяви във вторник сделка за придобиването на бързо развиващата се компания за киберсигурност Wiz за 32 милиарда долара. Това ще бъде най-голямото придобиване в историята на технологичния гигант, предаде CNN.

Изцяло паричната сделка за частната Wiz представлява значителен риск от страна на Google заради неясното бъдеще на облачната сигурност и киберзащитата в период на експлозивен растеж на изкуствения интелект.

Сделката с Wiz, която подлежи на регулаторно одобрение, значително надхвърля предишното най-голямо придобиване на Google – злополучната покупка на Motorola Mobility през 2012 г. за 12,5 милиарда долара. По-късно Google продаде Motorola със значителна загуба.

