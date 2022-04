Германия към балтийските страни: Може да разчитате на нас

Г ерманският външен министър Аналена Бербок увери балтийските държави в подкрепата на Берлин при възможна заплаха от страна на Москва, предаде ДПА.

НАТО ще "защити всяко ъгълче територия заедно", каза Бербок след среща с латвийския си колега Едгарс Ринкевич в столицата Рига.

Като съюзници от алианса Литва, Латвия и Естония могат "напълно да разчитат на Германия", заяви тя.

Foreign Ministers of 🇱🇻🇪🇪🇱🇹🇩🇪 meet in #Riga. In their joint statement the ministers strongly condemn Russia’s military aggression against 🇺🇦, which has resulted in thousands of civilian casualties, and call for all perpetrators to be brought to justice.

