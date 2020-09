Facebook премахна фалшиви руски профили и предупреди за заплаха за изборите в САЩ

И нтернет компанията Facebook заяви, че е премахнала три мрежи от фалшиви профили, които биха могли да са използвани от руските разузнавателни служби за разгласяване на придобити чрез хакерство документи с цел да бъде нарушено нормалното протичане на предстоящите избори в САЩ, предава Reuters.

Facebook has dismantled 3 networks of fake accounts which could be used by Russia's intelligence services to leak hacked documents as part of efforts to disrupt the upcoming US election.https://t.co/P4ujO80woV