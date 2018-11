Шестима души, заподозрени, че са заплашвали сигурността на френския президент Еманюел Макрон, бяха арестувани тази сутрин в три френски департамента, съобщава телевизия Бе Еф Ем Те Ве, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Арестите са извършени като част от предварително разследване на парижката прокуратура за заплахи срещу Макрон. Шестимата са задържани в департаментите Изер, Мозел и Ил-е-Вилен, допълва телевизията.

Смята се, че задържаните са планирали "насилствено действие" срещу Макрон, добавя телевизията. ТАСС уточнява, че задържаните са били с радикални възгледи.

Ройтерс допълва, че задържаните са били свързани с френската крайна десница.

