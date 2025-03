Евакуираха главната гара на Виена заради заплаха

П олицията във Виена евакуира хората от главната гара на австрийската столица заради "неопределена заплаха", предаде Ройтерс, като се позова на съобщения от днес на Австрийските федерални железници и на полицията.

Движението на влаковете е преустановено, допълни агенцията.

Докато полицията не описа заплахата, австрийският в. "Хойте" съобщи, че става въпрос за бомбена заплаха.

Videos from @BashaReport

🚨 Update from Austria: Police have deployed ISR drones over Vienna Central Station (Hauptbahnhof) as the area remains completely shut down. Ambulances and EMS vehicles are rushing to the scene, but no sounds of explosions or gunfire have been reported. https://t.co/h75Ngzyi5W pic.twitter.com/GlUyyiGjTF