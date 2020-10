Ердоган: Ерусалим е наш град

Т урският президент Реджеп Ердоган в речта си при откриването на новата сесия на турския парламент засегна и израелско-палестинския въпрос. Много коментари в социалните мрежи породи казаното от него: "Ерусалим е наш град, град от нас".

"В този град, който бяхме принудени да напуснем със сълзи на очи по време на Първата световна война, до днес има следи от османската съпротива. Ерусалим е наш град, град от нас", каза Ердоган.

"Първата ни кибла (посоката, в която се молят мюсюлманите) е към Ал Акса (третата по святост за мюсюлманите джамия) и Куполът на скалата, които са символи на нашата вяра. Освен това в този град са свети места на християнството и юдаизма", каза турският президент.

Erdogan Tells Turkish Leaders: ‘Jerusalem is Our City' | CBN News https://t.co/FWHnub6LQM via @CBNNews — CBN News (@CBNNews) October 2, 2020

"Въпросът за Ерусалим не е обикновен геополитически въпрос за нас. На първо място, сегашният облик на Стария град, който е сърцето на Ерусалим, е дело на Сюлейман Великолепни, със стените, базара и много сгради", добави той.

Османската империя управлява Ерусалим от 1516 до 1917 г.

President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY — Turkish Presidency (@trpresidency) October 1, 2020

В социалните мрежи изявлението на Ердоган бе определено като провокативно:

Provocative action by #Turkish President Erdogan



‘#Jerusalem is our city,’ Turkey’s #Erdogan declares!



“In this city that we had to leave in tears during the First World War, it is still possible to come across traces of the Ottoman resistance. pic.twitter.com/fvzRhmZaOq — Andreas Mountzouroulias 🇬🇷 (@andreasmoun) October 2, 2020