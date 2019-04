О бщо шест експлозии избухнаха и почерниха Великден в Шри Ланка по време на Великденската литургия, предадоха агенциите Асошиейтед прес и Франс прес. Взривени са три луксозни хотела – „Шангри Ла“, „Синамън гранд“ и „Кингсбъри“ в столицата Коломбо. Експлозии е имало и в три католически църкви - "Свети Антоний" в Кочикаде в столицата, "Свети Себастиан" в Катувапития – близо до Коломбо и "Цион" в Батикалоа в източната част на острова.

Първата експлозия е избухнала в Храма „Св. Антони” в столицата Коломбо. Втората експлозия е засегнала църквата „Сан Себастиан” в Негомбо, град с преобладаващо католическо население на север от столицата. Църквата „Сан Себастиан” призова за помощ на страницата си в социалната мрежа Фейсбук.

Multiple blasts reported in Sri Lanka including at churches as people attended Easter services. pic.twitter.com/KYArRCUHAT

Жертвите са поне 42, предаде Франс прес, а ранените са най-малко 150 според представител на Националната болница в Коломбо,

пожелал анонимност. „Вече бяха приети 80 души и продължават да пристигат още”, съобщи той.

At least 20 people killed and 160 injured in Sri Lanka explosions



READ: https://t.co/24pZ5W8zTx#SriLanka #Colombo pic.twitter.com/8GAPH1qghg