Екоактивисти опитаха да изсипят червен прах върху Конституцията на САЩ (ВИДЕО)

С градата и галериите на Националния архив на САЩ бяха евакуирани, след като двама протестиращи изсипаха червен прах върху защитното стъкло на оригинала на американската Конституция, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал около 14:30 ч., съобщават от Националния архив. Не са причинени щети на оригиналния документ.

На видеоклип, публикуван в социалната мрежа X, се виждат двама мъже, покрити с червеникаво-розов прах, които стоят пред защитното стъкло, зад което се помещава Конституцията на САЩ.

Leftist terrorists, while repeating talking points often heard from the Biden administration, attack the actual US Constitution. pic.twitter.com/povVA5CwDT