Джо Байдън помилва пуйките Праскова и Цвят преди Деня на благодарността в САЩ

С пазвайки дългогодишна традиция, президентът на САЩ Джо Байдън помилва две пуйки, предназначени за празничната трапеза на Деня на благодарността, който тази година се отбелязва на 28 ноември.

Тазгодишните пуйки бяха представени на пресконференция, организирана от Националната федерация за пуйки в хотел Willard, окръг Колумбия. Имената се пазеха в тайна, докато синът на председателя на организацията не направи съобщението.

The turkeys who will receive this year's presidential pardon for Thanksgiving are named Peach and Blossom.

pic.twitter.com/NW2Q752o0c