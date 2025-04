Започна делото за отсеченото "дърво на Робин Худ"

Д вама мъже предприели „идиотска мисия“, за да отсекат прочутото дърво Сикамор Гап, известно като "дървото на Робин Худ" — акт на „безсмислен вандализъм“, който заснели с мобилен телефон, съобщи прокуратурата пред съдебните заседатели, предава Sky News.

Шок, тъга и гняв: Отсякоха дървото на Робин Худ във Великобритания

39-годишният Даниел Греъм и 32-годишният Адам Карутърс използвали моторна резачка, за да отсекат дървото, а „техниката, с която са го направили, показва решителен и обмислен подход“, заявиха прокурорите пред Кралския съд в Нюкасъл във вторник. Прокурорът Ричард Райт уточни, че единият от мъжете прерязал ствола, което довело до падането на чинара и удара му в Адриановия вал, докато другият снимал действията с мобилен телефон.

Daniel Graham and Adam Carruthers are accused of cutting down the Sycamore Gap tree and filming their "moronic mission", a court heard. They face criminal damage charges totalling over £623,000. Trial ongoing at Newcastle Crown Court. #UKNews #SycamoreGap pic.twitter.com/HGBpjuCcSv

Дървото стана известно, след като беше представено във филма на Кевин Костнър от 1991 г. „Робин Худ: Принцът на крадците“ и беше притегателна точка за много туристи.

Прокурорът обясни, че двамата мъже пътували до района на Сикамор Гап в Нортъмбърланд с Range Rover-а на Греъм, тръгвайки от Карлайл, където живеели, късно вечерта на 27 септември 2023 г.

В началото на обвинителната реч г-н Райт каза пред съдебните заседатели: „Въпреки че дървото е расло повече от сто години, актът на неговото непоправимо унищожение се е случил за броени минути.“

След като изпълнили абсурдната си мисия, двамата се върнали в автомобила и потеглили обратно към Карлайл.

Г-н Райт допълни, че с телефона на Греъм били направени снимки и два кратки видеоклипа, на които се виждало парче дърво до моторна резачка в багажника на неговия Range Rover.

Прокурорът заяви: „Съдебен ботаник потвърди, че съществуват много силни доказателства в подкрепа на тезата, че парчето дърво от видеото и снимките представлява клинът, изрязан от Сикамор Гап.“

„Това вероятно е бил трофей, отнесен от местопроизшествието, за да им напомня за действията им — действия, на които очевидно са се наслаждавали.“

Журито научи също, че двамата са споделяли публикации в социалните мрежи относно инцидента, когато медиите започнали да отразяват случая.

Иън Еверард, служител с над 36 години опит в Комисията по горите, изследвал дървото, направил снимки и потвърдил, че маркировката и изрязаният клин са типична техника при сеч.

Г-н Райт обясни: „Прокуратурата поддържа тезата, че използването на тази техника е от съществено значение, тъй като показва, че дървото е било отсечено от човек с определени познания в областта.“

„Това също така показва, че хората, които са отсекли дървото, са били наясно, че има вероятност то да падне върху стената, или поне са съзнавали риска от това.“

Two men went on a “moronic mission” to fell the famous Sycamore Gap tree in an act of “mindless vandalism” which they filmed on a phone, a jury has been told.



🔗 https://t.co/rMfC47Q7RH pic.twitter.com/hq3F3tSkgQ