Двe експлозии в Йерусалим, има жертва и много ранени

Д ве експлозии разтърсиха Йерусалим. Ранените според различни източници са между 15 и 18, съобщават Франс прес и "Джерузалем пост".

Един от ранените е починал от раните си, предадоха световните агенции. Жертвата е мъж, който бил откаран в тежко състояние в болницата "Шааре Зедек".

Първата експлозия е станала близо до Централната автогара в града, а втората на входа на квартала Рамот.

#BREAKING : 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc

Двама от ранените са в критично състояние, а други двама са сериозно пострадали.

Според полицията се предполага, че става дума за палестински атаки. Според очевидци в района на централната автогара е имало изоставена раница, поставена близо до автобус. Тя се е взривила и на автобуса са били нанесени големи щети.

Breaking: "The number of Israeli settlers injured in the explosion in occupied Jerusalem has risen to 18, including 2 seriously," according to Israeli daily Yedioth Ahronoth. pic.twitter.com/Qz64y591aQ