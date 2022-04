Девет хуманитарни коридора ще бъдат отворени днес в Украйна

Д евет хуманитарни коридора ще бъдат отворени днес в Украйна, предаде Ройтерс. За тяхното отваряне е постигната договорка между Москва и Киев.

Пет от коридорите ще са в Луганска област, поясни украинската вицепремиерка Ирина Верешчук.

🔺The Russian Federation is opening daily from 08:00 to 19:00 (#Moscow time) 🌊 a Maritime Humanitarian #Corridor, which is a safe lane south-west of #Ukraine's territorial sea, 80 nautical miles long and 3 nautical miles wide.