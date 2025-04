Британски депутати получават писма, намазани с екскременти

М ъж беше арестуван, след като, както се твърди, членове на британския парламент са получили обидни писма, съдържащи екскременти, съобщи "Политико".

В изявление на Столичната полиция се казва, че 65-годишният мъж е бил арестуван на 9 април по подозрение в нарушаване на обществения ред и тормоз с расови подбуди и вече е пуснат под гаранция.

Арестът е следствие от твърденията, че в периода януари – февруари 2025 г. са били изпратени пет писма до депутати.

По-рано полицията заяви в имейл до офисите на депутатите, видян от "Политико", че "разследва престъпления, свързани с поредица от писма, които са били получени от депутати по пощата през последните няколко месеца".

