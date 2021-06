Българинът, който полага основите на американска секта

Д атата е 28 февруари 1993 година. Агенти на Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви нахлуват в ранчото на сектата “Клонка Давидова”, разположена край град Уейко в щата Тексас. Те имат заповед за арест на нейния лидер Дейвид Кореш по обвинения за нелегално притежание на оръжия.

Стига се до престрелка, в която живота си губят четирима служителите на Бюрото и шестима членове на сектата. Следва обсада от страна на ФБР, продължила цели 51 дни, която завършва с изпепеляването на комплекса и смъртта на 75 членове на "Клонка Давидова", разказва "Дойче веле".

Трагедията в "Планината Кармел", както е наричано имението на сектата, и до днес си остава един от най-спорните моменти в новата американска история. Не всички знаят обаче, че движението, от което възниква "Клонка Давидова", е основано от българин.

Кой е Виктор Хутев?

Виктор Хутев е роден през 1885 година в село Райково (днес квартал на Смолян). През 1907 година емигрира в САЩ, като според някои източници е бил принуден да напусне България заради проблеми с църковните и с официалните власти.

През 1919 година Хутев става член на Църквата на адвентистите от седмия ден. Като разклонение на адвентисткото движение, основано от Уилям Милър, последователите на Църквата на адвентистите от седмия ден също вярват във Второто пришествие на Христос.

Много скоро Хутев започва да води свои съботни проповеди, но през 1929 година е отлъчен от църквата. През следващите няколко години публикува вижданията си за религията в двутомника "Овчарската пръчка".

Victor Houteff, 70 (Bulgarian religious reformer and author)

1885—1955



Victor Tasho Houteff was the founder of the Davidian Seventh-day Adventist organization, known as The Shepherd's Rod



