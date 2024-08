Бурята "Мария" причини проливни дъждове в Северна Япония

Б авно движеща се буря причини проливни дъждове в Северна Япония, което доведе до повишаване на нивото на реките и до евакуацията на хора. Полети бяха отменения, а влакове спрени, предаде Асошиейтед прес.

Стихията, която е останка от тайфуна "Мария", е съпътствана с ветрове със скорост от 90 км/ч. Според Японската метеорологична агенция бурята е навлязла на сушата близо до град Офунато в префектура Ивате и се очаква да прекоси региона Тохоку, докато се движи на северозапад със скорост 15 км/ч.

