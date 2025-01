Британският епископ се пенсионира дни след обвинения в сексуално насилие

Британски епископ обяви пенсионирането си в четвъртък, дни след като беше обвинен в сексуално насилие и тормоз.

Channel 4 News съобщи във вторник, че Джон Перумбалат, епископът на Ливърпул, е обвинен в сексуално насилие над жена и тормоз над колега епископ.

Въпреки че Перумбалат отрече обвиненията, висшето ръководство на епархията на Ливърпул, определи позицията му като „несъстоятелна“ и в изявление от сряда настоя, че той трябва „да се оттегли от цялото служение в епархията на Ливърпул“, докато се провеждат разследвания.

