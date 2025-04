Израелските власти задържаха депутати от Обединеното кралство

Д ве британски парламентаристки от управляващата Лейбъристка партия бяха задържани на влизане в Израел, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, като уточниха, че става въпрос за Юан Янг и Абтисам Мохамед, които са в Камарата на общините (долната камара на парламента на Великобритания).

Информацията за задържането дойде от изявление на външния министър на Великобритания Дейвид Лами. Той определи за "дълбоко обезпокоителен“ факта, че на британски парламентаристи е отказан достъп до Израел.

"Неприемливо, контрапродуктивно и дълбоко обезпокоително е британски депутати от парламентарна делегация в Израел да бъдат задържани и да им бъде отказан достъп от израелските власти", се казва в изявлението на Лами.

Israel detains two members of the British Parliament during their visit to the country as part of a parliamentary delegation, British Foreign Minister David Lammy says pic.twitter.com/fdG40Efngw