М ъж в Югозападен Китай бе арестуван за продажбата на дъщеря си.

Той предложил момичето в интернет за 7 800 евро, за да изплати дълговете си.

Човекът, идентифициран с фамилното име Цзян, продал детето на двойка, след като загубил пари в онлайн хазарт.

Безработният е отвел едногодишната си дъщеря от дома ѝ и казал на съпругата си, че момичето ще остане при баба му.

Майката станала подозрителна, след като не е успяла да се чуе с дъщеря си близо три месеца. Всеки път, когато тя питала къде е детето им, бащата давал различни отговори за отлагане на връщането ѝ.

Разтревожената майка проверила телефона на съпруга си и намерила запис на разговора между него и купувача на дъщеря си. В същия ден тя се чула със свекърва си, която ѝ казала, че детето е взето преди няколко седмици.

Майката веднага съобщила за инцидента на полицията, а съпругът избягал. По време на разследването полицията го открила в хотел.

Той признал, че дължи голяма сума и е прибягнал до екстремни мерки, след като е видял в интернет пост за осиновяване на деца.

Цзян излъгал купувачите - двойката, на която продал детето, като казал, че не може повече да се грижи за детето, защото се е развел с жена си и двамата му родители са починали. Момичето е намерено и е върнато при майка си.

