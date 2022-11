Байдън обяви извънредно положение в щата Ню Йорк

П резидентът на САЩ Джо Байдън обяви, че в щата Ню Йорк е налице извънредна ситуация и нареди федерална помощ в допълнение към усилията на държавата и местната власт за реагиране поради извънредните условия в резултат на силна зимна буря и снеговалеж, започнали на 18 ноември 2022 г. и продължили досега.

Президентът упълномощава Министерството на вътрешната сигурност, Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), да координира всички усилия за оказване на помощ при бедствия, които имат за цел да облекчат трудностите и страданията на местното население, причинени от извънредната ситуация, както и да предоставя подходяща помощ за необходимите спешни мерки, се казва в съобщение, публикувано на сайта на Белия дом.

SNOWY SURPRISE: A resident in Hamburg, New York, was greeted by a wall of snow when he opened his garage door, after an extreme lake-effect snowstorm dumped up to a reported 77 inches in some western areas of the state. https://t.co/vxSgqEPVQ0 pic.twitter.com/wDSXHQJqgD