Авария остави цял Еквадор без ток

Ц ял Еквадор остана на тъмно заради голяма авария в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс.

Токът вече е възстановен на 95% в страната, предаде Франс прес, като се позова на еквадорския министър на енергетиката Роберто Лукуе.

По-рано беше съобщено, че заради аварията хора са останали блокирани в асансьори и е трябвало да бъдат евакуирани и от метрото на столицата Кито.

Токът е бил възстановен на 95% след окото три часа.

