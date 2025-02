Арестуваха сина на Майкъл Джордън за притежание на кокаин

М аркъс Джордан беше арестуван за притежание на кокаин и съпротива при арест във Флорида в понеделник.

Синът на легендата на NBA Майкъл Джордан беше задържан в затвора в Ориндж Каунти, но подробностите за това какво е довело до ареста са оскъдни.

34-годишният Маркъс е второто от петте деца на Майкъл и може би най-известното.

Маркъс участваше в „Истинските съпруги на Маями“, докато се срещаше с Ларса Пипън, бившата съпруга на бившия съотборник на Майкъл, Скоти Пипен.

