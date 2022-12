Арестураха най-известната иранска актриса

Р ежимът в Иран задържа най-известната актриса в страната. Таране Алидости миналият месец подкрепи антиправителствените протести в Иран. Тя се снима без забрадка и със станалия символичен слоган "Жена, живот, свобода", предава NOVA.

Iranian authorities arrested one of the country’s most famous actresses on charges of spreading falsehoods about nationwide protests that grip the country, state media said Saturday https://t.co/wdkJ0gomGM