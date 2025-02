Анализатори:Страхът от летене расте след поредица от самолетни катастрофи

"Пътуването със самолет в Съединените щати е най-безопасната форма на транспорт", заяви изпълнителният директор на Delta Ед Бастиан. Но хората не са убедени.

Скорошните самолетни катастрофи в САЩ и в Торонто предизвикват нарастващо безпокойство сред пътниците, твърдят анализатори. Някои предприемат допълнителни предпазни мерки преди полет, докато други се заричат да не летят изобщо – дори ако това им коства работното място.

Изпълнителен директор по връзки с обществеността, който често пътува както по работа, така и за удоволствие, сподели, че все още вярва в безопасността на търговската авиация, въпреки че от 29 януари насам в САЩ и Канада са станали поне шест самолетни катастрофи. Въпреки увереността си, той е променил подготовката си преди полет, предприемайки допълнителни предпазни мерки.

„Неотдавнашната вълна от новини беше обезпокоителна със сигурност, но се чувствам не по-малко сигурен, пътувайки по въздух, отколкото преди“, казва Тод Ринглър, 57 г., пред Newsweek. „Въпреки това, преди последния ми бизнес полет дадох на жена си името и телефонния номер на моя представител по човешките ресурси, в случай че нещо се случи.“

Delta предложи 30 000 долара на всички пътници от самолетната катастрофа в Торонто

Ринглър, който живее в Ню Йорк, признава, че никога преди не е предприемал такава стъпка в повече от 25 години бизнес пътувания.

Според него неотдавнашните катастрофи, съчетани с проблемите с персонала във Федералната авиационна администрация (FAA), „не остават незабелязани“. Въпреки че последният му полет е преминал без проблеми, той признава, че започва да обмисля възможните последици от евентуален инцидент.

Ринглър смята, че наемането на допълнителни ръководители на полети може да помогне за успокояване на страховете на пътниците.

„Имаме недостиг повече от десетилетие и той само се влошава“, казва той. „Работата е стресираща и обучението на качествени ръководители отнема време. Това е трудна ситуация, която не може да бъде решена за една нощ.“

Администрацията на Доналд Тръмп предприе опити за съкращаване на служителите, отговарящи за безопасността във Федералната авиационна администрация (FAA). Освен това обяви, че специалисти от SpaceX ще се консултират в агенцията – ход, който предизвика тревога сред европейските авиационни експерти.

Докато федералните следователи продължават да разследват последните авиационни инциденти, включително сблъсък във въздуха в Аризона, при който загинаха двама души, други пътници са значително по-малко уверени в безопасността на летенето.

Според анкета, публикувана в сряда, 64% от възрастните в САЩ смятат, че летенето е „много или донякъде безопасно“ – спад спрямо 71% през 2024 г. Доверието във федералните авиационни власти също намалява: само 55% от анкетираните в началото на февруари заявяват, че имат „значително“ или „умерено“ доверие в мерките за въздушна безопасност, спрямо 62% година по-рано.

Министерството на транспорта не отговори на запитване, изпратено в сряда, но администраторите настояват, че летенето остава безопасно.

„Ако погледнете броя на полетите, които се извършват ежедневно, авиацията продължава да бъде изключително безопасен транспорт“, заяви секретарят Шон Дъфи пред CBS News. „Когато възникнат инциденти, това ни дава възможност да анализираме какво се е объркало и как да подобрим системата.“

There's a growing media narrative that there are more airplane crashes now in Trump's presidency than under Biden. This is false. ⁰⁰Here are the facts: In Biden's first month, there were 57 aviation incidents in the U.S., compared to 35 under Trump.⁰⁰The need for immediate…