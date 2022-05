Актьор почина в Кан преди премиерата на филма си

А ктьорът и режисьор Ахмед Бенаиса, смятан за основна фигура в алжирския театър и кино, който беше в Кан за представянето на филма "Sons of Ramses", почина на 78 години, съобщи АФП.

През над 50-годишната си кариера, започнала през 1971 г., той е играл в повече от 120 филма, сред които международно признати алжирски продукции, като "Кръвта на вълците", "От Холивуд до Таманрасет", "Извън закона". Участвал е и в много френски продукции.

Ahmed Benaissa, ‘Sons of Ramses’ Actor, Dies Hours Before Cannes Premiere, Screening Dedicated to Him https://t.co/wZf0SF0zWa