4,8 по Рихтер разлюля Южна Корея, причини щети

З еметресение с магнитуд 4,8 счупи днес прозорци и причини други дребни щети в рибарско селище в югозападната част на Южна Корея. Не се съобщава за пострадали хора, предаде Асошиейтед прес.

Земетресението, чиято дълбочина се оценява на 8 км, е най-силното, регистрирано в Южна Корея тази година.

Служителка в противопожарната служба на провинция Северна Джeола заяви, че са получили близо 80 обаждания от хора, усетили труса.

