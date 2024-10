Сътън Фостър подаде молба за развод със съпруга си Тед Грифин след 10 години брак

С ътън Фостър е подала молба за развод с Тед Грифин, нейния съпруг от близо десетилетие.

Актрисата стана известна у нас със сериала "40 е новото 20" ("Younger").

49-годишната звезда от Бродуей, носителка на наградата „ Тони“, е подала молба за развод с 53-годишния си съпруг, сценарист, във Върховния съд на окръг Ню Йорк във вторник, 22 октомври, според съдебни документи, разгледани от PEOPLE. Двойката има едно общо дете: дъщеря Емили, 7 години.

Представителите на Фостър и Грифин не са отговорили веднага на молбата на PEOPLE за коментар.

Фостър и Грифин завързват връзката си в Санта Барбара, Калифорния, през октомври 2014 г., след като се сгодяват през август 2013 г. След години на борба с безплодието, по-късно, през пролетта на 2016 г., те посрещат дъщеря Емили чрез осиновяване.

През октомври 2020 г. Фостър разказва пред PEOPLE за укриването на съпруга си и дъщеря си извън Ню Йорк по време на пандемията COVID-19, като казва, че това е „първият път, когато всички сме заедно за толкова концентрирано време, без някой от нас да пътува или да трябва да заминава на работа всеки ден“.

„Особено закуската и вечерята. Всички седим на масата и сега дъщеря ми ще попита всички: „Как мина денят ти? Всички обичаме да сядаме и да си говорим и превърнахме това в много важна част от деня ни, когато се събираме като семейство“, споделя тя.

Като добавя, че триото „се опитва да се възползва максимално от това време“, Фостър казва също, че дъщеря ѝ „наистина процъфтява“, защото „всички сме заедно“.

През ноември 2021 г. в есе за PEOPLE, в което разказва за пътя си към осиновяването, Фостър казва, че винаги е била на косъм дали изобщо иска да има деца.

„Винаги съм била много ориентирана към кариерата, а и имах толкова сложни отношения с майка си... Никога не е било ясно за мен. Омъжих се през 30-те си години; това не продължи дълго, но едно от нещата, които ми даде, беше това малко предчувствие, че може би искам да имам семейство“, добави тя. (Преди това Фостър беше омъжена за носителя на наградата „Тони“ Кристиан Борле.)

