1/3 от всички животни и растения могат да изчезнат до 50 години

П оради изменението на климата около една трета различни видове растения и животни могат да изчезнат от планетата до 2070 г. Това сочи научно заключение в списание „Proceedings of the National Academy of Sciences“, цитирано от Си Би Ес.

За основен фактор, който влияе на оцеляването на популациите, учените смятат максималната дневна лятна температура.

Авторите на новото изследване са анализирали данни за 538 вида растения и животни от цялата планета. Учените открили, че около 44% от изследваните видове са измрели в отделни зони, след като максималната температура там се е увеличила с повече от 0,5°C. Повишаване на температурата от 2,9°C и повече, според тях, е довело до локално изчезване на 95% от видовете.

Предупреждение: целият живот на Земята може да бъде унищожен

Експертите напомнят, че януари тази година беше най-горещият за 141 години наблюдение, а последното десетилетие – най-горещото на всички времена. Освен това климатолозите смятат, че 2020 г. „вероятно ще е сред петте най-топли години в историята“.

Най-уязвими, според експертите, са животните и растенията, които живеят в тропиците.

Учените откриват, че скоростта на изчезване на растенията и животните зависи пряко от това колко бързо се загрява планетата.

Спасяване на видове – ще успеят ли хората

„Ако се придържаме към Парижкото споразумение за климата, можем да загубим около 20% от растителните и животинските видове до 2070 г. Още по-силното затопляне може да доведе до изчезване на повече от една трета или дори половината от всички животински и растителни видове”, казва професорът от Аризонския университет Джон Винс.

Парижкото споразумение беше подписано на 12 декември 2015 г., след 21-ата конференция на Рамковата конвенция за изменението на климата. Участващите страни се споразумяха да не позволяват средната температура на планетата да се повиши с над 2°C до 2100 г. в сравнение с прединдустриалната ера. По-специално споразумението предвижда намаляване на емисиите на парникови газове.

Бракониер беше убит от слон и изяден от лъвове

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.