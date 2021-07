11 осъдени за тормоз над момиче, критикувало исляма във Франция

Е динадесет души бяха признати за виновни за тормоз на френска тийнейджърка, която публично критикува исляма.

„Победихме и ще продължим да побеждаваме”, каза Мила след обявяването на условните присъди между четири и шест месеца в сряда.

Тя е на 16 години, когато първият ѝ клип в Инстаграм става популярен. Оттогава Мила е получила над 100 хил. заплахи и обиди. В момента момичето, което вече е пълнолетно, живее под 24-часова полицейска защита. Освен това Мила е била принудена да напусне училище заради реалната заплаха за живота ѝ.

Първите си антиислямски коментари Мила прави в отговор на мюсюлмански блогър, който я нарича „мръсна лесбийка”.

Нейната история засили дебата за свободата на словото и богохулството, както и за защитата на учениците от онлайн тормоз.

Десет мъже и три жени на възраст между 18 и 30 години от различни райони на Франция са осъдените за заплахите и обидите срещу Мила. Част от тях ще трябва да платят и обезщетения от 1500 евро на момичето.

Мила описва исляма като „религия на омразата”. Това доведе до разделение в социалните мрежи и образуването на две групи с таговете #JeSuisMila (Аз съм Мила) и #JeNeSuisPasMila (Аз не съм Мила).

