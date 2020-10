11-годишен открадна автобус, блъсна се в газопровод и дърво

Е динадесетгодишно момче отвлече училищен автобус в американския град Батън Руж, Луизиана.

Полицията организира масирано преследване и задържа извършителя, съобщи местният телевизионен канал WBRZ, цитирайки полицейски източници.

Детето се качило в училищния автобус в северната част на града и успяло да го подкара. След около половин час автобусът се блъснал първо в газопровод и след това в дърво.

Полицията успя да обгради превозното средство, изведе похитителя от автобуса и му сложи белезници.

Here’s video of an 11-year-old boy driving a school bus that he allegedly stole through Baton Rouge Louisiana as police chased him. pic.twitter.com/GM3VpgJMmb

Момчето беше задържано в център за задържане на непълнолетни с няколко обвинения, включително кражба на автомобил и упражняване на грубо насилие.

В този случай, казаха от полицията след преследването, беше очевидно, че нападателят "умишлено е блъснал откраднатото превозно средство".

Друг местен канал, WAFB9, добавя, че десетки полицаи са участвали в преследването по улиците на Батън Руж.

An 11-year-old juvenile was taken into custody Sunday after police said the kid stole a school bus and took officers on a chase.



The chase ended after he crashed into a tree and took out a gas line. pic.twitter.com/P93rD153Vi