100-годишен пожар гори под земята в Индия

В ековен подземен пожар, бушуващ от 1916 година озадачава учените.

Той предизвиква горещини, свлачища и опасност за здравето на хората. Местните власти се опитват да се справят с необичайното бедствие, но към момента проблемът не е овладян.

Подземният пожар се намира в Джария, щата Джаркханд, Индия.

Jharkhand, rich in coal, powers India with 26% of its reserves.



This economic backbone faces environmental costs, like Jharia's fires which is burning from 1916 and still people lives there.



Every year many people dies due to lethal gases that releases from there.



