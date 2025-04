" Стратегическа стъпка": Екстремистката младежка група на AfD се саморазпусна

Е кстремистката младежка група, свързана с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD), се саморазпусна на 31 март, за да предотврати евентуална забрана. Това е последното решение, предприето от AFD, за да разшири своята привлекателност сред германските избиратели, предаде Politico.

„Младата алтернатива“, както е известна младежката организация, свързана с AfD, е класифицирана като дясна екстремистка група от Федералната служба за защита на конституцията на Германия още от 2023 г. Това определение означава, че организацията е изправена пред потенциална забрана съгласно германското законодателство, насочено към предотвратяване на възраждането на нацисткото минало на страната.

Решението за разпускане на организацията, подкрепено както от AfD, така и от самата младежка група, се разглежда като тактическа маневра за защита и дестигматизиране на партията. AfD е на път да се превърне в най-голямата опозиционна сила в германския Бундестаг, след като бъде сформирано новото коалиционно правителство, ръководено от консерваторите.

Сега AfD ще основе нова младежка организация, която, за разлика от „Младата алтернатива“, ще бъде директно под контрола на партийното ръководство и ще включва много от членовете на разпуснатата група.

„Трансформацията не е свързана с умереност на техните убеждения, а по-скоро представлява чисто стратегическа стъпка“, коментира Анна-Софи Хайнце, изследовател от Университета в Трир, която е проучвала младежкия клон на AfD.

