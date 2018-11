Стивън Хиленбърг, създателят на анимацията „Спондж Боб квадратни гащи“, е починал съобщиха от „Никелодеон“.

Той е страдал от амиотрофична латерална склероза, посочват от студиото. Хиленбърг беше на 57 години.

„Стийв насити „Спондж Боб квадратни гащи” с уникалното си чувство за хумор и невинност, които дариха радост на поколения деца по цял свят“, добавят от Никелодеон.

Студиото излъчва за първи път хитовата анимация през 1999 г.

Хиленбърг е роден в Оклахома и е номиниран 4 пъти за „Еми“, което е най-голямата телевизионна награда в САЩ.

Миналата година той обяви, че е диагностициран с АРС - заболяване, характеризиращо се с прогресивна дегенерация на моторните неврони.

