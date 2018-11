Американският писател Стан Лий, създател на комиксите за Спайдърмен, Хълк и Х-Мен почина на 95-годишна възраст.

Лий е починал днес в медицински център в Лос Анджелис. Той е страдал от няколко години от сериозни заболявания, включително пневмония и проблеми със зрението.

Стан Лий е американски писател, редактор и създател на много комикси. Негово творение са Спайдърмен, Доктор Стрейндж, Хълк, Железния човек и други от най-известните герои на "Марвел".

В последните 10 години Стан Лий се появи на малкия и на големия екран с епизодични роли във филми и сериали по негови произведения.

Как биха изглеждали едни от най-популярните герои, когато остареят

Пътеводител на филмовия стопаджия

„Тор: Рагнарок“ или Marvel Studios във върхова форма

В Polaris Slingshot се чувстваш като герой на Marvel

Новият Железен човек на "Марвел" е 15-годишно чернокожо момиче

Marvel icon Stan Lee has passed away at the age of 95, attorney for the family confirms to @ABC News. https://t.co/bRYbsJvNVt pic.twitter.com/rtoHQRxU5M