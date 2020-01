Жена организира партита за кучета

Н ики Сорабкани от Великобритания упражнява една от най-странните професии в света - тя изкарва хляба си, като планира партита за кучета, пише в. "Мирър".

Тя е 54-годишна лондончанка и е основала специализираната компания "Лондонски кучешки партита". Ники е горда собственичка на два лабрадора.

Жената е решила да се заеме с планирането на шаровски купони, сред като дълги години работила като организатор на международни прояви.

