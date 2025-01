Запознайте се с най-богатия готвач в света

А лън Уонг е най-богатият готвач в света, чието богатство е по-голямо от това на Джейми Оливър и Гордън Рамзи, взети заедно.

Нетното състояние на родения в Токио ресторантьор се оценява на 880 млн. паунда, което е около два пъти повече от състоянието на двамата британски готвачи, взети заедно.

