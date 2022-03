49 дни по-късно: Кайли Дженър смени името на бебето

К айли Дженър и Травис Скот се оказаха недоволни от името, което бяха избрали за второто си дете – момченце, което се роди на 2 февруари 2022 г. Риалити звездата сподели в социалната мрежа Instagram, че детето вече не се казва Уолф.

„За ваша информация името на сина ни вече не е Уолф.

Просто не чувстваме, че това име е подходящо за нашето бебе. Просто исках да споделя това, защото продължавам да виждам Уолф навсякъде“, написа Дженър.

Kylie Jenner reveals on her Instagram that her second newborn child's name is no longer Wolf Webster.



The new name has not been released. pic.twitter.com/kSeVt1S3am