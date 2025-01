Якето на Оливия Нютън-Джон от „Брилянтин“ бе продадено за $476 250

Е мблематично парче от историята на Холивуд достигна по-висока цена от средната цена на жилище във Флорида.

Запомнящото се черно яке на Оливия Нютън-Джон от филма „Брилянтин“ от 1978 г. беше продадено на търг за 476 250 долара на аукционната къща Julien's Auctions на 13 декември.

Печелившата оферта надхвърли средната цена на жилище във Флорида, която е 433 000 долара.

Olivia Newton-John’s Classic ‘Grease’ Jacket Is Up for Grabs at a Major Auction More: https://t.co/bjnRCTAhmZ pic.twitter.com/hAspNKXStv

Продажбата на якето на Нютън-Джон подчертава трайното културно въздействие на филма, който остава обичана класика десетилетия след излизането си. Рекордната продажба на якето отразява и по-широката тенденция на рязко покачване на стойността на холивудските сувенири, при която емблематични предмети могат да достигнат цени, съперничещи на недвижимите имоти в някои части на страната.

From this week's Julien's Auctions party, I had a brush with movie history - Olivia Newton-John's Grease jacket which ended up selling for $476K (!). #olivianewtonjohn #grease #greasejacket #moviehistory #auction pic.twitter.com/xI0SYpxpED