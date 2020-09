В Светите земи заваля канабис, буквално

Х иляди пакетчета с канабис заваляха от небето тази седмица над централния площад на Тел Авив за радост на минувачи, които бързо разграбиха манната небесна, предаде Франс прес. Дали става дума за чудо?, пита агенцията.

"Време е, скъпи братя. Птица ли е това? Или самолет? Не, това е зеленият дрон, който безплатно раздава канабис от небето", написа групата "Зелен дрон" в социалната мрежа Телеграм.

A drone has dropped hundreds packets of cannabis in Tel Aviv, Israel.



It is thought to be the work of Green Glider, which is calling for the legalisation of recreational drugs.



