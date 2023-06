В олио от авокадо за 20 долара! Бруклин Бекъм пържи пиле

Б руклин Бекъм отново рискува да си навлече гнева на последователите си с поредното си готварско видео, което сподели в сряда в своя Instagram.

24-годишният начинаещ готвач се включи в платформата на социалната медия, за да популяризира съвместната си работа с маслото от авокадо на Chosen Foods, което се продава на цена между 15 и 20 долара.

Представяйки видеото, Бруклин обясни на феновете си, че ще прави пържено пиле, като го пържи плитко, използвайки "100-процентовото масло от авокадо" на марката.

Синът на Дейвид и Виктория Бекъм сподели клипче с начина на приготвяне на пърженото пиле, но феновете му не се съгласиха с маслото, което е избрал да използва.

Въпреки твърденията за "високата точка на димене и неутралния вкус" на олиото, последователите на Бруклин заявиха, че той използва "огромно количество" от скъпия продукт за рецептата.

Бруклин, който и преди е попадал под обстрел заради показните си съставки, сред които трюфели и говежди ребра за 60 паунда, отново беше порицан за избора си.

Критиците му твърдят, че Бруклин е можел да рекламира продукта, като използва много по-икономична рецепта, вместо да използва "цялата бутилка" за две парчета пиле.

В клипа се вижда как той поставя пилето в кремообразна смес, преди да го оваля в комбинация от брашно и подправки и след това да го пусне в горещото олио.

Докато някои имаха резерви относно маслото от авокадо, други настояваха, че пилето на Бруклин изглежда вкусно и го помолиха за рецептата.

Brooklyn Beckham shocks by frying chicken in 'huge amount' of expensive oil https://t.co/Ga3l8PuloK