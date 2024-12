Туристически щуротии: Какво да (не) правите, за да оцелеете в небето и на земята през 2025 г.

П онякога това е невежество.

Понякога се оправдаваме с мисълта, че ако сме далеч от дома - сме далеч и от последствията.

В ерата след COVID-19 повече хора пътуват от всякога. Чупещият рекорди брой туристи също означава, че през 2024 г. не е имало недостиг на инциденти с непокорни пътници.

За да поправи това, CNN Travel е съставил този списък с новогодишни обещания за всички вас, пътешественици.

През 2025 г. нека станем по-добри.

1. Когато съм в самолет, няма да хапя, удрям или обиждам

Федералната авиационна администрация на САЩ разследва повече от 2000 инцидента с непослушни пътници през 2024 г. Това е голям спад от рекордните 5973 през 2021 г., но все пак почти два пъти повече доклади, отколкото в ерата преди COVID-19.

На двойка беше забранено да ползва услугите на базираната в Хонконг авиокомпания Cathay Pacific, след като спор за накланяне на седалката по време на полет от Хонконг до Лондон през септември се превърна в ксенофобски обиди и физическо насилие.

Имаше свирепо непровокирано нападение от пътник срещу друг спящ пътник на полет на United Airlines през октомври, но обикновено стюардесите са тези, които понасят лошото поведение на пътниците.

През януари самолет на All Nippon Airways (ANA), пътуващ за Сиатъл, беше принуден да се обърне, след като пътник ухапа стюардеса, съобщи авиокомпанията.

Същия месец полет на American Airlines за Монтана беше отклонен към Тексас, след като пътник удари няколко пъти стюардеса.

Мъж от Калифорния беше изправен пред обвинения през септември, след като се твърди, че се е опитал да задуши стюардеса на Frontier Airlines и е заплашил да „убие всички“ на борда на полет до Сан Франциско, който трябваше да бъде отклонен.

През февруари полет на American Airlines беше принуден да се върне в Албакърки, след като мъж се опита да отвори аварийния изход, разкриха пътници.

На друг полет на American Airlines през ноември, този път за Далас, пътник е бил залепен с тиксо, след като се е опитал да направи същото, казаха властите.

Полет в Китай беше отложен четири часа, след като пътник хвърли монети в двигателя, очевидно жест за „късмет“.

И накрая, австралийски пътник, чието поведение е накарало полета му за Сидни да се обърне и да се върне в Пърт, беше наредено да плати повече от 5000 долара на авиокомпанията, за да покрие разходите за гориво.

2. Няма да опаковам животни, наркотици или огнестрелни оръжия в багажа си

Както всяка година, персоналът на летището по целия свят засече чрез мерките за сигурност хора, опитващи се да пренесат цяла менажерия от животни.

Заловиха човек със 100 живи змии в панталоните, друг с 300 тарантули, привързани към тялото му, 90 гигантски африкански охлюва, открити в Детройт, и застрашената червена панда, открита в Банкок заедно с 86 други животни.

Контрабандистите намериха изобретателни начини за (неуспешно) скриване на метамфетамин.

Мъж от Калифорния беше арестуван на международното летище в Лос Анджелис, след като се твърди, че се е опитал да провери два куфара, пълни с дрехи, покрити с метамфетамин, включително пижама от крава.

SOAKED IN METH: An accused drug dealer allegedly tried to smuggle clothing items, including a cow pajama onesie covered in methamphetamine, through airport security. https://t.co/v9brCRQtQU pic.twitter.com/VqBqi0rstk — FOX SA (@KABBFOX29) November 28, 2024

По-рано този месец жена от Канада беше арестувана, след като митнически служители казаха, че са открили повече от 10 килограма метамфетамин на стойност до 2,2 милиона долара в ръчния й багаж, маскиран като коледни подаръци.

Международното летище Лос Анджелис също беше мястото, където друга пътничка беше хваната с достатъчно материали, за да завърши 2024 г. с гръм и трясък. Тя беше задържана през декември, след като в ръчния й багаж бяха открити 82 фойерверка, три ножа, две реплики на огнестрелни оръжия и кутия лютив спрей.

3. Ще запомня, че потапянето в културата не означава опипване или чупене на неща

Италия е една от най-популярните туристически дестинации в света, но не всички посетители уважават нейните културни съкровища и хилядолетна история.

През юли служители на Флоренция бяха на лов, за да идентифицират млада жена, видяна да имитира сексуални действия със статуя на Бакхус, бога на виното и чувствеността, на снимки, които станаха вирусни в социалните медии.

Italian officials are trying to identify a young woman who was filmed kissing, humping, and grinding against a statue of Bacchus, the God of wine and sensuality, in Florence over the weekend.



The Florence mayor’s office calling it an act that “mimicked sex.” pic.twitter.com/nYh1zvUTxO — theHubTV (@theHubTVke) July 19, 2024

В древния град Помпей, замръзнал във времето след изригването на вулкана Везувий през 79 г. сл. н. е., британски турист беше хванат през август да издълбава инициали в един от 2000-годишните домове.

В обекта на световното културно наследство на ЮНЕСКО в Матера, изпълнен със скъпоценни исторически сгради, бяха нанесени щети през юни от група ентусиасти на паркур от Лондон. Спортът включва бягане, катерене и прескачане на препятствия - или разбиване направо в тях, както бе и в този случай.

Япония имаше рекорден брой посетители през 2024 г. - повече от 33 милиона от тях - привлечени отчасти от относително слабата йена и увеличаването на директните полети.

Това не беше без проблеми. Японски град постави бариера, за да блокира популярната гледка към планината Фуджи, след като беше залят от туристи, оставящи боклук и причинявайки проблеми с трафика.

Киото, бившата японска столица, разби "гейши папараците", тормозещи традиционните артистки.

Туристи също бяха арестувани за такива престъпления като обезобразяване на портата на светилище и секс в храм.

4. За социалните медии ще помисля преди да публикувам

Стълбите Haiku с 3922 стъпала в Хавай са построени от американския флот по време на Втората световна война и са официално затворени за обществеността от 1987 г. насам - но проблемите с незаконното проникване се умножиха в ерата на социалните медии.

Поради броя на YouTubers, TikTokers, търсачи на силни усещания и други туристи, които се прокрадват в живописното, но забранено място за красота, властите взеха решение да демонтират стъпалата на цена от 2,5 милиона долара. Ето защо не можем да имаме хубави неща.

There's a real "STAIRWAY TO HEAVEN" in Hawaii. Sign says No Trespassing, but many do :) pic.twitter.com/3JrK4sCA71 — Distractify (@Distractify) April 14, 2014

Една много по-нова атракция, две обществени скулптури в Ню Йорк и Дъблин, свързани с денонощна видео връзка, отвори врати през май и веднага се натъкна на проблеми.

Оказа се, че когато хората могат да се виждат, но не се чуват, някои ще се обърнат към по-долни форми на комуникация - като показване на гърди или издигане на порнографски и обидни изображения. „Порталът“, както беше известен, затвори за постоянно през септември.

Двойка инфлуенсъри от Аризона бяха принудени да защитят родителството си, след като много от техните онлайн последователи повярваха, че са оставили децата си сами на круиз, докато британска телевизионна водеща отприщи буря след публикация в X, че позволява на 15-годишния си син да пътува из Европа без възрастен.

Дори се появи видео, което очевидно показва пътник на самолет, който позира в кошче над главата. Ето обяснение защо това наистина не е добра идея.

5. Ще защитя нашата планета за бъдещите поколения

С какви съмнителни или опасни дейности се занимаваха хората в националните паркове на Америка тази година?

Е, двама мъже от Невада бяха обвинени през август за предполагаемо увреждане на древни скални образувания в много обичаната национална зона за отдих Лейк Мийд.

Йелоустоун, първият национален парк в света и един от най-посещаваните в Америка, беше мястото на няколко забележителни инцидента.

През април мъж беше обвинен в ритане на бизон, който след това го нарани. След това през юли кола, превозваща петима души, излезе от пътя и попадна в един от известните горещи гейзери в парка - за щастие всички успяха да избягат от превозното средство с наранявания, които не застрашават живота.

Carlsbad Caverns officials in NM recently condemned the lazy ass mouthbreather who littered & left a bag of a Cheetos in one of the caves, noting how it disrupted the biome in the cave. The insects carried the mold & staff scraped off the forming mold. https://t.co/qkMA4MCPHK — CasualDuchess (@casualduchess) September 15, 2024

Изхвърлянето на отпадъци продължава да бъде проблем. Дори една изпусната торба Cheetos може да има „въздействие, променящо света“ върху крехките екосистеми, както обясни Националният парк Карлсбадски пещери в това видео от септември.

В Непал властите също предприеха стъпки за минимизиране на замърсяването. Алпинистите на Еверест сега трябва да носят изпражненията си със себе си, тъй като човешките екскременти се превърнаха в голям проблем на най-високия връх в света.

6. Ще уважавам правилата и местните обичаи

Изключително популярен през 2024 г. беше терминът „въшки по вратата“, унизителен термин за хората, които се струпват около изхода за качване, преди да е дошло времето да се качат на самолета.

През октомври American Airlines представи нова технология. Когато, когато някой се опита да се качи на борда преди определената му група, прозвучава предупреждение и нарушителят трябва да направи разходката на срама обратно до зоната за чакане.

В Нова Зеландия безпокойството беше шляенето в зоната за оставяне на паркинга, тъй като едно летище предприе стъпка за въвеждане на ограничение във времето за прегръдки. Описвайки летищата като „огнища на емоции“, главният изпълнителен директор на Dunedin Airport Даниел Де Боно каза, че „нашият екип е виждал интересни неща да се случват … през годините“.

Популярен австралийски нудистки плаж на север от Байрън Бей отмени правилата си за незадължително облекло след съобщения за „обидно, неприлично или антисоциално поведение“.

7. Няма да карам електронен скутер до моя Airbnb, докато крещя през високоговорител

Туризмът е основният двигател на много икономики по света, но през 2024 г. отрицателните ефекти от масовия туризъм достигнаха своя връх в протести в цяла Европа и увеличаване на туристическите данъци и ограниченията за посетители по целия свят.

Барселона сложи край на наемането на апартаменти от чуждестранни туристи, Италия забрани самочекирането в Airbnb, а Амстердам забрани строителството на нови хотели.

Мелбърн забрани наемането на електрически скутери, Флоренция забрани високоговорителите на екскурзоводи, Прага забрани обхождането на баровете, а Милано обмисля забрана на продажбата на пица и сладолед след полунощ.

Въпреки това, да си прекарвате прекрасно време, като същевременно се ангажирате с уважение с местните жители и подкрепяте местния бизнес, все още е законно почти навсякъде, така че с настъпването на новата година, нека се захванем с това.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase