😇 Ангелите на Алекс 😇 Специален стайлинг екип полага всекидневни грижи за външния вид на нашата водеща! 💁🏼‍♀️💆🏻‍♀️💅🏻 Във всеки епизод на най-новото приключенско състезание Александра Сърчаджиева ще ни изненадва с различна визия! 😲👌😲 Над 200 тоалета и аксесоари в стил бохо ще видим в @igri.na.voliata.bulgaria: “Заложихме на стил бохо с трайбъл елементи, защото той успешно драматизира приключенския формат, магичните и често диви места, на които битките се разиграват, но и страшно пасва на самата Алекс“, разкриват стилистите на предаването. : #novabg #novatv #newshow #newseason #reality #extreme #adventure #bulgarian #fabulous #nature #physical #mental #emotional #challenge #ИгриНаВолятаБългария

A post shared by ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria) on Aug 12, 2019 at 8:41pm PDT