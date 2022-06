Това може би е доказателство за космическия произход на Земята

Я понски учени са открили повече от 20 различни аминокиселини при изследвания на проби от повърхността на далечния астероид Рюгу, съобщи ТАСС, като цитира местното издание "Асахи".

Според вестника това може да потвърди теорията за космическия произход на материалите, които формират основата на живота на Земята.

Специалистите от Японската агенция за изследване на космическото пространство (ДЖАКСА) са успели да изолират изолевцин, валин, глицин и глутаминова киселина в пясъчна проба от астероида. Смята се, че първоначално аминокиселините са били в изобилие на Земята, когато се е появила преди повече от 4,5 милиарда години. Те обаче не са успели да се съхранят в периода, когато е била покрита с магма.

Досега учени са установявали наличието на аминокиселини в метеорити, открити на Земята. Но тъй като част от тях са били в контакт със земната повърхност и въздуха, не може да се изключи възможността аминокиселините да са попаднали в тях след падането.

