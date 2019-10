Тя е една от най-сексапилните руски екстрасенски

Миллионы людей ежегодно уезжают из родного дома, ища чего-то в чужих краях. Кого-то влекут знания, кого-то — более высокие зарплаты, кто-то, наоборот, бежит из каменных джунглей на природу или устроить личную жизнь. Нередко этот решительный шаг приносит счастье, иногда — оборачивается катастрофой. А кто-то даже в новых декорациях вовсе не замечает перемен. Географическое положение человека непосредственно влияет на его судьбу, ведь он рождается в определённый день и время в конкретной точке Земли. Вы является центром своей собственной Вселенной, и над вашей головой небесные светила выстраиваются в определённый рисунок. Каждая планета и звезда имеют своё значение для конкретной точки в пространстве и события вашей жизни уже будутдругими, если точка в пространстве кардинально изменится. Так что же, значит, переезжая, мы меняем судьбу? Мы везде берём с собой то, что дано нам при рождении — внешность, темперамент, таланты, наклонности, свойства поступать так, а не иначе — всё это прописано у нас на судьбе. Мы переезжаем на новое место вместе с нашими миссиями и со всеми событиями, которые в разной степени вероятности могут с нами произойти.То, чего на судьбе не прописано, не произойдёт ни при каких обстоятельствах. Случится ли то, что в ней есть, зависит только от нас. Получается, что переезд не меняет наших целей, но может помочь нам в их достижении. Или, наоборот, помешать. Переезжали ли в поисках чего-то лучше? Расскажите о вашем личном опыте и достижениях. #инстаграм_порусски #я #любовь #инстаграм #россия #москва #красота #николькузнецова #moscow #рыжая #битваэкстрасенсов #последние24часа #нтв

