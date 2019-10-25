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Тя е една от най-сексапилните руски екстрасенски

Сред препоръките към тях на 31-годишната Никол Кузнецова от Москва е да правят редовен секс и да мият лицето и тялото си преди сън, за да устоят на съблазънта на "демоничните създания"

25 октомври 2019, 14:54, oбновена в 14:58
Тя е една от най-сексапилните руски екстрасенски

Тя е една от най-сексапилните руски екстрасенски
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Н ад 500-те хиляди последователи в Инстаграм на знойна червенокоса екстрасенска и риалити звезда от Русия могат да получат полезни съвети от типа как да се опазят от набезите на "похотливи демони", пише в. "Дейли стар".

Сред препоръките към тях на 31-годишната Никол Кузнецова от Москва е да правят редовен секс и да мият лицето и тялото си преди сън, за да устоят на съблазънта на "демоничните създания", предава БТА.

Риалити звездата твърди, че демоните се явяват, когато обектите на набезите им са сънливи.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СЕКСИ СНИМКИ НА НИКОЛ КУЗНЕЦОВА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миллионы людей ежегодно уезжают из родного дома, ища чего-то в чужих краях. Кого-то влекут знания, кого-то — более высокие зарплаты, кто-то, наоборот, бежит из каменных джунглей на природу или устроить личную жизнь. Нередко этот решительный шаг приносит счастье, иногда — оборачивается катастрофой. А кто-то даже в новых декорациях вовсе не замечает перемен. Географическое положение человека непосредственно влияет на его судьбу, ведь он рождается в определённый день и время в конкретной точке Земли. Вы является центром своей собственной Вселенной, и над вашей головой небесные светила выстраиваются в определённый рисунок. Каждая планета и звезда имеют своё значение для конкретной точки в пространстве и события вашей жизни уже будутдругими, если точка в пространстве кардинально изменится. Так что же, значит, переезжая, мы меняем судьбу? Мы везде берём с собой то, что дано нам при рождении — внешность, темперамент, таланты, наклонности, свойства поступать так, а не иначе — всё это прописано у нас на судьбе. Мы переезжаем на новое место вместе с нашими миссиями и со всеми событиями, которые в разной степени вероятности могут с нами произойти.То, чего на судьбе не прописано, не произойдёт ни при каких обстоятельствах. Случится ли то, что в ней есть, зависит только от нас. Получается, что переезд не меняет наших целей, но может помочь нам в их достижении. Или, наоборот, помешать. Переезжали ли в поисках чего-то лучше? Расскажите о вашем личном опыте и достижениях. #инстаграм_порусски #я #любовь #инстаграм #россия #москва #красота #николькузнецова #moscow #рыжая #битваэкстрасенсов #последние24часа #нтв

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"Това се случва през нощта. Усещането е сякаш някой лежи до вас, гали ви и започвате да изпитвате несравнима възбуда. Тогава хората забравят първоначалните си страхове и очакват с нетърпение нощните си любовници. По правило демоните се явяват, когато човек е сънлив и парализират тялото и волята му. Невероятната им сексуална привлекателност се дължи не само на съблазнителния им вид, но и на способността им да усещат тайните желания и емоциите на хората. Независимо дали се явяват като зашеметяваща жена или силен млад мъж, близостта с тях носи неземни удоволствия, придружени понякога от необясним страх и смут", смята Кузнецова.

Във видеото горе вижте един от най-известните български феномени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ ☯︎ Так бывает, ночью вы чувствуете что к вам кто-то ложится на кровать, нежно вас гладит и вы чувствуете небывалое возбуждение. Потом происходить такое, что люди забывают страх и с нетерпением ждут своих ночных возлюбленных... ⠀ ⚤ Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб - женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю. Невероятная сексуальная притягательность этих существ объяснялась не только их соблазнительным внешним видом, но и умением тонко чувствовать эмоции и тайные желания человека. Роскошная женщина или полный сил молодой мужчина, – какой бы облик не принимали демоны – близость с ними приносило неземное удовольствие, которое сопровождалось необъяснимым страхом и смятением...⠀ ⠀ ♠︎ Суккубы и инкубы воплощают нереализованные желания. Все фантазии, даже самые смелые. Чем сильнее желание человека, тем больше энергии получит демон, поэтому в ход идёт всё — от эротичного внешнего вида, до самых тайных фетишей и желаний.⠀ ⠀ ✘ Избавиться от демона сложно, но возможно. Натуральный жемчуг положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло ( апельсин или розмарин ), окуривание ладонном, омовение лица и тела святой перед сном, регулярная половая жизнь, защитный оберег @nikol.official.shop Лучше применять все одновременно на протяжении месяца, а если не поможет - обращение к проверенному специалисту! ⠀ ⠀ 𝓟. 𝓢. Долго искала картину или подходящий арт для иллюстрации, но поняла, что за подобное меня как минимум забанят ㋛ #николькузнецова #инкуб #суккуб #эзотерика #битваэкстрасенсов #ведьма #рыжая #последние24часа #последнийгерой

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Знойната екстрасенска допълва, че мъжете биват съблазнявани от женски демони, известни като "сукуби", а жените - от мъжките "инкуби".

Никол Кузнецова обаче смята, че има начини да се противодейства на похотливите създания.

"Да се отърве човек от демоните е трудно, но не и невъзможно. За целта помагат носенето или поставянето на перла под възглавницата, вечерна молитва, етерични масла, измиването на лицето и тялото преди сън и редовен секс".

Според екстрасенската е най-добре всичките тези препоръки да се спазват в продължение на месец. Ако набезите продължат, е необходимо хората да се свържат с опитен специалист.

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Източник: БТА    
екстрасенс Русия гадател секс

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2 коментара
 

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