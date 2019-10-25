Тя е една от най-сексапилните руски екстрасенски

Н ад 500-те хиляди последователи в Инстаграм на знойна червенокоса екстрасенска и риалити звезда от Русия могат да получат полезни съвети от типа как да се опазят от набезите на "похотливи демони", пише в. "Дейли стар".

Сред препоръките към тях на 31-годишната Никол Кузнецова от Москва е да правят редовен секс и да мият лицето и тялото си преди сън, за да устоят на съблазънта на "демоничните създания", предава БТА.

Риалити звездата твърди, че демоните се явяват, когато обектите на набезите им са сънливи.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СЕКСИ СНИМКИ НА НИКОЛ КУЗНЕЦОВА

"Това се случва през нощта. Усещането е сякаш някой лежи до вас, гали ви и започвате да изпитвате несравнима възбуда. Тогава хората забравят първоначалните си страхове и очакват с нетърпение нощните си любовници. По правило демоните се явяват, когато човек е сънлив и парализират тялото и волята му. Невероятната им сексуална привлекателност се дължи не само на съблазнителния им вид, но и на способността им да усещат тайните желания и емоциите на хората. Независимо дали се явяват като зашеметяваща жена или силен млад мъж, близостта с тях носи неземни удоволствия, придружени понякога от необясним страх и смут", смята Кузнецова.

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Знойната екстрасенска допълва, че мъжете биват съблазнявани от женски демони, известни като "сукуби", а жените - от мъжките "инкуби".

Никол Кузнецова обаче смята, че има начини да се противодейства на похотливите създания.

"Да се отърве човек от демоните е трудно, но не и невъзможно. За целта помагат носенето или поставянето на перла под възглавницата, вечерна молитва, етерични масла, измиването на лицето и тялото преди сън и редовен секс".

Според екстрасенската е най-добре всичките тези препоръки да се спазват в продължение на месец. Ако набезите продължат, е необходимо хората да се свържат с опитен специалист.

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