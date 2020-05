Сватбен бутик създаде маски за булки

С пециализиран нидерландски бутик за младоженски стоки създаде елегантна булчинска маска за лице, която да пасва на роклята на невестата, съобщава в. "Метро".

Артикулът е с много фина изработка и въпреки че е от плат като роклята, през него прекрасно прозира красивото лице на булката.

Маската е обточена с елегантни дантели и изцяло е издържана в бяло.

Тя прилича на продължение на булото на младоженката.

Новият продукт може да бъде открит в "Двореца на булката" в Ротердам.

Въпреки безспорните естетически качества на артикула, специалистите се съмняват в неговата ефикасност за предпазване от патогени.

Но производителите изтъкват, че целта на маската не е защита отCOVID-19.

Тя по-скоро трябва да символизира изкарания период на карантина и трудностите, които са преодолели младоженците в условията на пандемия.

